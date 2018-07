Jaqueline ‘some’, deixa ambiente pesado e relação com Talmo azeda no Sesi

O Sesi procura por Jaqueline.

A jogadora foi vista pela última vez em quadra contra o Bauru pelas semifinais do Campeonato Paulista.

O jogo aconteceu no sábado passado, dia 17. Depois disso, Jaqueline não apareceu mais no clube.

Aliás, a jogadora nem treinou na véspera da partida. Claro que atuou normalmente como manda o histórico.

O Sesi decide o estadual contra Osasco em duas partidas. O primeiro jogo será na quinta-feira na Vila Leopoldina.

O blog apurou e recebeu informações de que Jaqueline, oficialmente, alega problemas intestinais para justificar a ausência.

Essa semana não deu as caras no clube. Sem problemas. Jaqueline manda mais do que Talmo.

A comissão técnica foi informada dos acontecimentos e fica de mãos atadas.

Talmo sabe da força política de Jaqueline com a diretoria, do tratamento diferenciado e prefere não arriscar ainda mais o emprego.

O pouco tempo tempo de convívio já mostrou ao treinador que a relação será pouco amistosa.

O desconforto é visível.

Nos pedidos de tempo, Jaqueline sequer levanta do banco para ouvir as ‘instruções’ do técnico.

O comportamento da atleta incomoda boa parte do grupo que defende o treinador.

Jaqueline é esperada hoje no clube. As jogadoras tiveram folga pela manhã.

O Sesi, por via das dúvidas, fica na Rua Carlos Weber, 835.