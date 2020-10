Javier Weber: ‘A gente sabe as regras do jogo. Taubaté é grande e formado para ganhar’

Resposta rápida.

Ninguém sentiu tanto a perda do título estadual do que Javier Weber, técnico de Taubaté. Decepção foi o termo usado por ele, mas foi muito mais do que isso, na maior zebra paulista da década.

Resultado que serviu de aprendizado e acabou refletido no Super 8, competição criada essa temporada para pagar 2019/20. O time de Taubaté venceu os 3 jogos que disputou, incluindo o Cruzeiro na final quando fez 3 a o.

Weber fala em dor, valorização, margem de crescimento e da fase de João Rafael. Experiente, admite que sabe as regras do jogo passando pelas cobranças e que time de ponta jogará sempre no limite.

Qual tamanho da frustração após a perda do campeonato paulista?

Sem duvida nenhuma foi uma decepção muito grande. Eu não chamaria de frustração, chamaria decepção. Time vinha jogando muito bem, se comportando bem e na final a gente não manteve o mesmo nível da fase anterior. Aprendizado importante que nós conseguimos valorizar.

O que mudou de uma semana para a outra?

Sinceramente, não mudou muito não do ponto de vista técnico e tático. Precisamos ainda nos adaptar a certos movimentos para tornar o time mais compacto. A decepção da derrota colocou a gente numa situação difícil, de concentração e foco para o Super 8. Era fazer basicamente o que deixamos de executar na decisão do paulista e melhoramos.

Você trabalhou mais a parte emocional ou técnica?

As duas coisas. Não mudamos totalmente o trabalho. O time tem uma cara. Para esse Super 8 o time chegou muito bem, trabalhamos a parte emocional para a gente não sentir a mesma dor que sentimos no estadual.

Qual significado do título desse Super 8?

Grande importância para o título, valor especial. Como também foi grande a derrota no paulista. Taubaté é grande e tem que chegar sempre em primeiro lugar. Jogamos 3 jogos em Belo Horizonte com muita regularidade, excelente trabalho de equipe. Nosso time foi formado para ganhar e nós valorizamos quando conseguimos.

Qual sua participação no crescimento e na fase espetacular do João Rafael?

É um excelente jogador que precisa trabalhar firme e forte o tempo todo. Estamos trabalhando pesado o passe. O crescimento maior do João é ele entender a função no time e conseguiu ou tem conseguido. João tem se comportado muito bem nesse sentido. É um cara extremamente agressivo no ataque e saque e tem sido constante, regular, mas tem um caminho longo. A proposta é que não só ele como todos os outros terminem a temporada em alto nível e João tem melhorado consideravelmente.

Taubaté pode continuar sendo cobrado?

Taubaté será cobrado quando perde e elogiado quando ganha. Isso está claro para mim. Taubaté e Cruzeiro são dois times grandes e acostumados. Taubaté será cobrado sempre. Nós temos é que valorizar o funcionamento do time e aprimorar a cada dia acrescentando situações. Time de ponta joga no limite e esse limite quando não ganha você é cobrado e quando ganha é elogiado. A gente sabe a regra do jogo e como a coisa funciona.