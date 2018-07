Javier Weber é o plano B da Polônia

A Federação da Polônia deve se pronunciar oficialmente nas próximas semanas sobre o futuro da seleção masculina.

O destino de Stéphane Antiga está sendo estudado. É quase certo que o atual treinador, campeão do mundo, não tenha seu contrato renovado.

A preferência ainda é pelo búlgaro Radostin Stoytchev. O blog apurou que as condições financeiras impostas pelo ex-técnico do Trentino teriam sido altas e acima do teto estabelecido pelos dirigentes.

O nome do argentino Javier Weber, atualmente no Bolívar, vem sendo comentado. Seria hoje o plano B da Polônia.