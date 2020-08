Jogadores do Vedacit Guarulhos acusam clube de falsas promessas e denunciam abandono

O nome mudou, o patrocinador idem, mas as atitudes são as mesmas.

Guarulhos é reincidente no vôlei, afinal quem não lembra da malfadada parceria com o Corinthians. O projeto não emplacou, foi rompido com acusações dos dois lados e acabou na justiça.

Agora o caso é ainda mais grave porque atinge as divisões de base e interrompe o sonho de atletas ainda juvenis.

O blog apurou, e já tem provas, que o clube usou os jogadores nas Superligas B e C, fez promessas de renovar contratos, moradia e não cumpriu. Simplesmente liberou os envolvidos sem qualquer satisfação.

Indiretamente, fechou as portas para os jovens que recusaram convites de outros clubes acreditando que permaneceriam em Guarulhos.

Mais um episódio de descaso e abandono em meio à pandemia do coronavírus.

O blog procurou a Vedacit e Anderson Marsili e aguardo retorno.