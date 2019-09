Jogo fácil e joga fácil

Longe do título e com boas esperanças de sair do Japão com o bronze, a seleção brasileira passou fácil pelo Japão por 3 a 0.

Resultado interessante e de certa forma surpreendente levando-se em conta o sufoco que os Estados Unidos passaram contra as japonesas ganhando apenas no tie-break.

Mas cada jogo é uma história e assim foi BRASIL x Japão.

Fabiana foi a melhor e mais eficiente jogadora da seleção em quadra.

Aproveitamento de quase 70%, praticamente o dobro de Gabizinha, que por motivos óbvios recebe muito mais bolas, índice esse que aumenta quando Amanda é escalada, e ela joga por duas.

Drussyla pode render mais.

Fato é que nenhuma delas foi bem. A primeira, obviamente, foi substituída com 1 ponto de ataque e Drussyla fez apenas 4. Pouco, 17% e 18%, o que significa que não resolvem contra os grandes

Léia esteve muito segura no fundo de quadra não devendo nada para japonesas, mestres nos fundamentos.

Tirando as babas, a partida contra o Japão talvez tenha sido o jogo que a seleção tenha errado menos na Copa do Mundo, o que é um bom sinal. A tão sonhada regularidade, um dos maiores pesadelos da comissão técnica.