José Roberto Guimarães corta 4 jogadoras e confirma Carol e Tandara para as finais da VNL na China

A VNL acabou para Lorenne, Lara, Milka e Júlia.

O blog apurou que as 4 jogadoras foram cortadas do grupo que irá disputar a fase final da competição na China entre 3 e 7 de julho. Conforme o blog havia adiantado, Carol, central do Praia, e Tandara viajarão com a delegação.

O BRASIL terá Macris, Roberta, Tandara, Paula Borgo, Bia, Mara, Mayany, Carol, Natália, Gabizinha, Tainara, Amanda e as líberos Léia e Natinha.

A seleção estreia na fase final no dia 4 contra a Polônia. Depois enfrenta os Estados Unidos. Do outro lado estão China, Turquia e Itália.

Dispensadas da VNL, Lorenne, Lara, Milka e Júlia deverão ser aproveitadas na seleção que representará o país nos jogos Pan-Americanos de Lima. O evento acontece entre 26 de julho e 11 de agosto.