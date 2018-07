José Roberto Guimarães corta duas jogadoras e prioriza Fabíola. Líbero só na véspera.

Bangkok, TAILÂNDIA.

É provável que o Grand Prix tenha encerrado o ciclo olímpico de algumas jogadoras na seleção brasileira. Não definitivo.

Se nada mudar até chegar ao BRASIL, José Roberto Guimarães deve diminuir o grupo que irá se apresentar na quinta-feira em Saquarema, Rio de Janeiro. A tendência, pelo que o blog apurou, é que Mari Paraíba e Tandara sejam cortadas.

Se não acontecer essa semana será questão de dias.

No caso de Mari Paraíba a questão é basicamente falta de espaço. As 4 ponteiras estão definidas há muito tempo: Natália, Fernanda Garay, Jaqueline e Gabi. Não cabe mais uma.

A situação de Tandara é diferente. A leve lesão muscular que sofreu ainda na Turquia deve pesar na decisão do treinador. Gabi e a própria Natália são opções para a saída. Quem ganha com isso são as centrais. Juciely e Adenízia se garantem entre as 12.

A reserva de Dani Lins será Fabíola.

A levantadora só não irá aos jogos olímpicos se disser que não conseguiu atingir a meta estabelecida pela comissão. Caso contrário estará na Olimpíada. Sobra Roberta que cumpriu e bem o papel. Roberta no entanto ficará até os últimos dias treinando com a seleção para qualquer eventualidade.

A definição da líbero é a mais delicada. Léia ou Camila Brait. É quase um empate técnico e José Roberto Guimarães deve empurrar um pouco mais a escolha.

Pelo desempenho apresentado no Grand Prix dá Léia. Mas a experiência de Camila não pode ser descartada. O grupo de jogadoras terá papel importante e será consultado.

O técnico só tem evitado os cortes porque tem receio de que alguma jogadora possa se lesionar e seja obrigado a trazer de volta alguém que tenha sido previamente dispensada.

Fato é que 11 das 12 jogadoras estão escolhidas.