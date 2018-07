José Roberto Guimarães dá a dica: ‘Sai na frente quem for mais versátil’

Único técnico no mundo tricampeão olímpico, José Roberto Guimarães conversou com o blog após mais um dia de treinamento em Saquarema.

O treinador da seleção feminina confessou que se surpreendeu positivamente com o que viu na apresentação das jogadoras.

Admitiu que irá esperar por Fabíola e que o Grand Prix será decisivo para definir o grupo que estará nos jogos do Rio.

Zé Roberto sabe que a concorrência é grande e que apenas 12 chegarão até o fim. O técnico no entanto deu indicações de quais jogadoras poderão sobreviver.

Como as jogadoras se apresentaram?

‘O grupo se apresentou em condições bem razoáveis. Posso dizer que foi uma grata surpresa. O que a gente planejou fazer em duas ou 3 semanas vamos poder executar antes do que imaginávamos. É ótimo’.

Por que esse grupo se apresentou em melhores condições do que no ano passado?

‘Existem alguns pontos que devem ser levados em consideração. Primeiro que elas tiveram menos tempo de férias, algumas jogadoras somente 10 dias, e segundo que é ano olímpico e nenhuma delas quer perder tempo. A concorrência é grande’.

E a Jaqueline? Está 100%? Como ela está de saúde?



‘Ainda não. Ela fazendo alguns exames de rotina no pulmão. A Jaqueline está medicada mas o processo, segundo os médicos, é lento e demorado. Não vamos apressar nenhuma etapa’.

Até quando você pretende esperar pela Fabíola?

‘Vou esperar até quando puder. Vamos dar toda a estrutura necessária para ela aqui em Saquarema e aguardar até onde ela pode chegar. Não posso abrir mão da experiência da Fabíola’.

Como você pretende administrar os cortes que terá que fazer?

‘É sempre muito difícil. Foi assim em Londres quando optamos pela Natália e deixamos a Camila Brait de fora e agora não será diferente’.

E quais jogadoras levam vantagem?

‘Quem for mais versátil. Não tem jeito. Só posso ter 12 jogadoras na Olimpíada e sai na frente a atleta que tiver essa característica’.

Quando você vai definir o grupo do BRASIL na Olimpíada?

‘A tendência é a comissão técnica levar para a fase final do Grand Prix na Tailândia o time da Olimpíada, ou seja, o grupo praticamente definido com no máximo 14. Não tem muita saída. Isso não significa dizer que nenhuma mudança será feira. É difícil, mas posso mudar minha lista até entrar na Vila Olímpica mas isso só acontecerá por motivo de contusão’.

Você não gosta de falar em favoritismo mas o BRASIL é bicampeão olímpico. E aí?

‘E aí que a gente tem memória curta. Em 2012 quase fomos eliminados na primeira fase e poucas pessoas se recordam. Olimpíada é um momento mágico, único. Existe um equilíbrio enorme. Posso colocar o BRASIL ao lado dos Estados Unidos, Rússia, China e Sérvia. Não se pode esquecer da Itália que deve se classificar no pré-olímpico. Temos Coreia e Japão que foram muito bem em Londres e se vierem são muito perigosos. O caminho será longo. Não podemos nos iludir e cair em armadilhas achando que o fato de jogarmos em casa irá tornar nossa tarefa menos complicada’.