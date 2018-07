José Roberto Guimarães define o grupo para o Pan-Americano

O técnico José Roberto Guimarães definiu o grupo que representará a seleção brasileira nos jogos Pan-Americanos.

Ana Tiemi e Macris serão as levantadoras.

Angélica, Bárbara e Adenísia as centrais.

As atacantes serão Jaqueline, Fernanda Garay, Michele, Joycinha e Rosamaria.

A líbero Léia completa a relação.

O Pan-Americano será disputado entre os dias 10 e 26 de julho.

Como manda o regulamento, ainda pode haver alteração na lista até o dia da reunião preliminar em Toronto, no Canadá.

O BRASIL é o atual campeão. A seleção de Cuba é a maior vencedora da história com 8 medalhas de ouro, o dobro do BRASIL.

A seleção feminina estreia no próximo fim de semana no Grand Prix. O primeiro jogo será contra o Japão, dia 3, na Tailândia.

As duas últimas etapas da competição coincidem com a disputa do Pan.

Paulo Coco, assistente técnico de José Roberto Guimarães, irá dirigir a seleção na terceira etapa e nas finais do Grand Prix, caso o BRASIL consiga a classificação.

Dani Lins, Natália, Gabi, Carol, Juciely e Camila Brait, fora do Pan, vão estar no Grand Prix.

José Roberto Guimarães estará envolvido com o Pan-Americano.