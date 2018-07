José Roberto Guimarães retoma consciência no ‘Dia do Fico’

Deu a lógica.

José Roberto Guimarães vai comandar a seleção brasileira feminina em mais um ciclo olímpico. Finalmente, um mês após o encerramento dos jogos, o técnico vai se pronunciar oficialmente e comunicar a decisão de continuar comandando o BRASIL.

Não foi fácil.

José Roberto Guimarães passou esse período isolado da mídia e sem querer dar declarações sobre a frustrante e não menos decepcionante derrota para a Chia ainda nas quartas de final no Rio.

Doeu muito mais no avô ver o choro da família no Maracanãzinho do que propriamente os 3 a 2 dentro de quadra contra as chinesas. A imagem do abraço apertado do neto jamais será esquecida.

José Roberto Guimarães volta. Aliás, José Roberto Guimarães continua. Ele pensou justamente nos familiares e na possibilidade de dar a volta por cima em Tóquio daqui a 4 anos nos jogos de 2020.

Ele não poderia mesmo se despedir dessa forma. Sair de quadra derrotado não combina com o treinador.

José Roberto Guimarães apenas exagerou na dose. A China doeu bem mais do que a fatídica derrota para a Rússia em Atenas 2004.

O técnico foi disparado aquele que mais sentiu a derrota e convive até hoje com a dor da eliminação diante da torcida brasileira. A maioria das jogadoras está em dia com a consciência.

A sensação é que o treinador sofreu um apagão e esqueceu tudo que construiu e venceu no esporte, incluindo as duas medalhas de ouro com elas em 2008 e 2012. Ainda é o único técnico tricampeão olímpico.

É um alívio saber que José Roberto Guimarães retomou a consciência, lembrou de tudo que já conquistou em mais de uma década com elas e optou em seguir dirigindo a seleção brasileira.

A China, de Ting Zhu, ainda é e será para sempre um pesadelo.

Pode tirar algumas noites de sono do treinador. Mas tudo passa. Nada como o tempo e trabalho, muito trabalho.