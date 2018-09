José Roberto Guimarães se antecipa e corta Monique do Mundial do Japão. Ainda falta uma.

Acabou o recreio para Monique.

O blog apurou que no fim da tarde, como mandava a lógica, José Roberto Guimarães dispensou oficialmente Monique. Agradeceu os serviços prestados e cortou a jogadora do mundial do Japão.

Outra que não retorna é Fernanda Tomé.

A jogadora andou ajudando nos treinos durante a semana, mas pode se apresentar ao São Caetano quando desejar. Está livre.

A boa notícia é que Natália, até onde o blog chegou, treinou normalmente hoje.

Se Natália for confirmada, como tudo indica, o técnico terá que cortar mais uma atleta.

O grupo, que ainda conta com 15 jogadoras, voltará a se reunir no domingo a noite. Treina segunda e terça e viaja na quarta-feira, dia 19, para o Japão.