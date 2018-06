Juantonera renova por 2 anos com Civitanova, frustra Zenit e Leal passa a ser a opção na Rússia.

Conforme o blog bancou, Osmany Juantorena não aceitou a proposta do Zenit Kazan, da Rússia, e renovou contrato até 2020 com o Lube Civitanova.

O jogador era a primeira opção dos russos para substituir Wilfredo Leon que irá jogar no Perugia. A indicação teria partido do próprio Leon.

O plano B do Zenit, atual campeão do mundo, é Leal, do Cruzeiro.

O blog apurou que Leal tem interesse em deixar o BRASIL e jogar na Europa. O compromisso dele com o Cruzeiro termina em maio. Depois o atleta estará livre para assinar com qualquer clube.