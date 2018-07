Juciely decide tem 13 letras.

E o filme se repetiu pela décima terceira vez consecutiva. Roteiro semelhante para aquele que dirige e com uma nova protagonista: Juciely

O Rio, de Bernardinho, saiu do buraco, controlou o emocional, deu a volta por cima, mostrou força do conjunto para eliminar o Minas e ser finalista novamente.

Se as atenções do Minas estavam voltadas para Gabi e Drussyla, com toda razão, a levantadora Roberta encontrou na veterana Juciely as soluções paras os problemas do Rio.

E convenhamos não foram tantos problemas assim.

O Minas cometeu basicamente os mesmos erros da quarta partida. Entrou em quadra passivo, sem dar pressão no adversário e foi facilmente derrotado por 25/15.

A diferença é que a reação veio já no segundo set.

A diferença também é que enquanto Bernardinho tinha uma Roberta concentrada, fazendo o recomendado de maneira simples e eficaz, do outro lado Paulo Coco sofria com Naiane, ainda sem experiência, e Karine.

O que sobrou em Hooker, faltou em Jaqueline, figura apagada. Uma ponteira não pode sair do jogo 5 de uma semifinal com apenas 5 pontos.

O mesmo caso se aplica as centrais Carol Gattaz e Mara. Diferença grande entre elas.

Não faltou empenho ao Minas. Faltou regularidade. Talvez menos respeito, não sobrecarregar tanto Hooker e acreditar que seria possível vencer.

O Minas sai com a sensação de frustração, de que poderia ir além, mas com dever em parte cumprido.

A tal confiança sobra no Rio acostumado a ganhar. Coragem de Bernardinho que barrou Anne na série pensando no melhor sem se preocupar com as consequências.

O conjunto e a postura colocaram o Rio na decisão.

O maior exemplo talvez seja Gabi, craque e estrela da cia, que saiu de quadra com apenas 9 pontos. Os números demonstram a força do elenco. Drussyla fez 17 e Juciely 20.

A central fez sozinha quase o mesmo número de pontos que Jaqueline e Rosamaria juntas. 7 dos 18 de bloqueio do Rio.

Juciely se transformou na bola se segurança. Só que para se transformar na protagonista do quinto jogo, ela contou com a mãos afinadas de Roberta e a segurança de Fabi atrás.

O Rio chega para mais uma final desgastado e fortalecido emocionalmente. Precisou usar tudo que podia e tinha direito.

Jogo após jogo, e olha que não foram poucos, de Gabi até Juciely, passando por Drussyla, o Rio teve quem desequilibrasse. O Minas ficou refém de Hooker.