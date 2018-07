Julgamento no STJD coloca credibilidade da Superliga em xeque no Rio

O STJD se reúne hoje no Rio de Janeiro para julgar o pedido do ‘penetra’ Brasília. O clube pede a anulação da partida alegando ter sido prejudicado na derrota por 3 a 0 para Bauru.

O jogo entre as duas equipes aconteceu dia 15 de dezembro.

Os dirigentes do ‘penetra’ Brasília alegam erro da apontadora na marcação dos pontos no segundo set.

Os membros do tribunal devem estar atentos aos fatos e ao regulamento. Wanderley Rebello de Oliveira Filho preside o Superior Tribunal de Justiça Desportiva do Voleibol.

Qualquer reclamação deve ser feita antes que a súmula do jogo seja fechada, o que não aconteceu em Bauru, independentemente do erro de direito.

Fechada a súmula Brasília perdeu a condição, leia-se requisito, para impugnação da partida, ainda que o delegado ou alguém da arbitragem se manifeste posteriormente.

O regulamento da Superliga é claro e diz que a competição é disputada de acordo com as regras da FIVB, Federação Internacional de Vôlei.

Eis o artigo:

ARTIGO 1º- A Superliga é uma marca registrada de propriedade da Confederação Brasileira de Voleibol – CBV, que denomina o Campeonato Brasileiro de Clubes, sendo este o 39º Campeonato de Clubes e a 23ª Superliga. Organizada e dirigida por esta Entidade é a competição máxima do calendário nacional, tendo por finalidade reunir as melhores equipes do país, constituindo-se na melhor representatividade técnica do voleibol brasileiro, sempre de acordo com as normas Estatutárias da CBV, seu Código de Ética e demais normas. §1º- Será disputada de acordo com as Regras Oficiais de Voleibol da FIVB e cabe aos participantes a obrigação de conhecê-las e cumpri-las.

Qualquer decisão que não seja a manutenção do resultado seria manchar a competição e denegrir a imagem da Superliga.

Estaria se abrindo um precedente perigoso.

Fora isso, a CBV deve se preparar para uma enxurrada de processos chegando de Bauru. Sem contar com o estatuto do torcedor.

O clube paulista, apesar de não ser parte, requereu a inclusão como terceiro interessado.

O julgamento de hoje vai decidir pela manutenção do resultado dentro de quadra ou pela realização de outra partida.

Bauru pode recorrer da decisão do tribunal.