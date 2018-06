Juma, Lara e Paula Borgo são cortadas e estão fora da Copa Pan-Americana.

O blog crava: Juma, Lara e a oposta Paula Borgo são as jogadoras cortadas da seleção brasileira que disputará a Copa Pan-Americana.

A competição será jogada entre os dias 8 e 16 de julho na República Dominicana e classificará os 5 primeiros colocados o Pan de Lima em 2019.

O blog apurou que as 3 jogadoras não estão na lista oficial das 14 jogadoras.

A relação tem as levantadoras Dani Lins e Claudinha, as opostas Bruna e Lorrene, as centrais Thaisa, Francynne, Milka e Mara e as ponteiras Maira, Edinara, Fernanda Tomé e Gabi Candido.

As líberos serão Tássia e Natinha, de Barueri.

.A seleção será dirigida por Wagão, assistente de José Roberto Guimarães em Barueri.

A CBV, Confederação Brasileira de Vôlei, ainda não confirmou oficialmente os cortes.