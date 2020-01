Ficou bonito o cenário para a seleção brasileira masculina para a Olimpíada de Tóquio.

A França, que se classificou no fim de semana como última representante da Europa, caiu na mesma chave do BRASIL O grupo B ainda terá Rússia, Argentina, Tunísia e os Estados Unidos.

Ideal para jogar em alto nível.

Os 4 primeiros avançam.

O grupo A, do Japão, terá Polônia, Itália, Canadá, Irã e a Venezuela, vencedora do pré-olímpico da América do Sul.