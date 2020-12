Karina completa 22 anos e vira realidade em Barueri: ‘Caminho passa por maturidade, sabedoria e lucidez’

Promessa ou realidade?

Karina, ponta de Barueri, se considera uma realidade buscando evolução.

Essa semana completou 22 anos. Metade da vida dedicada ao vôlei. A jogadora conversou com o blog. Ela é uma das apostas de José Roberto Guimarães para a temporada.

Acredita no crescimento e amadurecimento de Barueri na Superliga.

Karina diz que é uma honra ser treinada por ele e não vê em vantagem pensando em seleção brasileira pela proximidade com o técnico. O caminho passa por maturidade, sabedoria e lucidez.

O que representa para você ser treinada por José Roberto Guimarães?

Um sonho realizado. Primeiramente, é uma honra ter a oportunidade de treinar com o técnico da seleção brasileira e um dos melhores do mundo. Poder conviver, aprender e evoluir a cada dia, assimilando suas instruções e sentindo o resultado na prática, tem sido incrível, gratificante.

Você acha que de alguma forma aproxima você da seleção para um próximo ciclo olímpico?

Não. Acho que as escolhas são feitas pelo desempenho da cada jogadora no seu time e no campeonato todo, as chances são iguais para todas.

O que pode falar da campanha de Barueri até agora?

Sabemos e temos consciência de que em alguns jogos poderíamos ter pressionado muito mais do que fizemos e talvez ter levado a vitória para casa. Mas tudo fica para aprendizado. Somos um grupo muito jovem, mas não podemos nos apegar a isso. Estamos numa crescente a cada jogo, aprendendo com nossos erros e treinando para corrigi-los e diminui-los tanto como equipe como no individual.

E essa polêmica das quadras? Era também a favor da troca?

Acho que tudo é um processo de adaptação, no começo é difícil e é tudo muito recente, ainda não tenho uma opinião formada.

A Karina já é uma realidade ou ainda promessa?

É uma realidade buscando cada vez mais a evolução, o aprimoramento, tanto em técnica como em experiência.

A sensação de completar 22 anos? O que a Karina ainda sonha no esporte?

Desses 22, uns 12 foram dedicados ao voleibol, sinto a alegria de ter feito a opção correta, segui e continuo seguindo meu sonho com foco, fé e determinação, isso me traz muita felicidade, primeiro de tudo, mas espero que a cada ano, eu consiga ter mais maturidade, sabedoria e lucidez para fazer as escolhas certas e prosperar. Acho que o sonho de todas nós, jogadoras, é chegar na equipe principal, disputar olimpíada e campeonatos com a seleção, representar nosso país e sentir e proporcionar alegria e orgulho aos nossos familiares e amigos e ao nosso povo.