Karsta Lowe decide retomar os estudos e deixa seleção dos Estados Unidos

Karsta Lowe, eleita melhor jogadora do Grand Prix em 2015, estaria deixando o esporte.

O blog apurou que a jogadora vai voltar para a faculdade. Karsta Lowe decidiu priorizar os estudos e se matriculou na University of Southern California (USC).

A notícia, até onde o blog chegou, deixou Karch Kiraly, técnico da seleção muito surpreso.

Lowe não joga pelos Estados Unidos desde a disputa da medalha de bronze nos jogos olímpicos do Rio em 2016. Na ocasião as norte-americanas ganharam da Holanda e deixaram o BRASIL com o terceiro lugar.

Apesar do nome de Lowe constar na relação preliminar da USAV, a jogadora não está treinando e nem participou dos amistosos realizados até agora em 2017.

A atleta defendeu o BAIC Motor Club, da China, na última temporada.