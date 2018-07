Kim brilha e Sheilla abre temporada com vice na Turquia

A temporada 2015/16 não começou bem para o Vakifbank, da brasileira Sheilla.

Na decisão da Supercopa da Turquia, jogada em Ancara, o Vakifbank não resistiu e perdeu por 3 sets a 2 para o Fenerbahçe.

Como de hábito, a coreana Y.K.Kim foi o nome da final e saiu de quadra com 31 pontos.

A italiana Bosetti e a sérvia Mihajloviç foram mais discretas.

Sheilla, por opção do técnico Giovanni Guidetti, ficou no banco e viu a holandesa Sloetjes atuar como titular.

A Supercopa voltou para as mãos do Fenerbahçe que havia perdido o título no ano passado justamente para o Vakifbank.

O campeonato nacional terá início no dia 21.

O Vakifbank soma 7 títulos turcos e conqusitou o torneio pela última vez na temporada 2013/14.