Kiraly define grupo dos Estados Unidos para a Copa do Mundo do Japão

Karch Kiraly definiu a lista com as 14 jogadoras que irão defender os Estados Unidos na Copa do Mundo.

O blog estará no Japão e acompanhará a fase final da competição.

O técnico relacionou as levantadoras Alisha Glass e Molly Kreklow. As opostas serão Nicolle Fawcett e Karsta Lowe.

Megan Easy, Kim Hill, Jordan Larson e Kesley Robinson são as ponteiras.

Akirandewo, Christa Hartmotto, Tori Dixon e Lauren Gibbmeyer foram as centrais escolhidas.

Fecham a relação as líberos e Kayla Banwarth e Natalie Hagglund.

Nicole Davis, prata nos jogos olímpicos de Pequim em 2008 e Londres 2012, anunciou que está se aposentando. Aos 33 anos, a líbero chegou a trabalhar com Kiraly e foi campeã mundial em 2014 na Itália.

Número 1 do ranking mundial, os Estados Unidos estreiam na Copa do Mundo dia 22 diante da Coreia em Matsumoto. No dia seguinte as norte-americanas jogam contra a Sérvia.

A Copa do Mundo irá classificar duas seleções para a Olimpíada.

A Itália, que não disputará o torneio, é a atual bicampeã.