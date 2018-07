Kiraly fica impressionado com temporada do BRASIL e diz que Ting Zhu ‘é fora do comum’.

Nagoya, Japão.

Chamou atenção o semblante triste de Karch Kiraly, técnico dos Estados Unidos.

A derrota para o BRASIL era apenas um dos motivos.

O blog conversou com o treinador. Kiraly elogiou o trabalho da comissão técnica brasileira e ficou impressionado com o ano do BRASIL.

‘Não é fácil. O Zé Roberto está de parabéns. Ele mudou radicalmente a equipe, trouxe jogadoras novas e simplesmente o BRASIL não perdeu sua identidade. É algo raro alcançar tantos resultados positivos no meio de um processo de renovação. Mérito dele’.

Kiraly não pode dizer o mesmo dos Estados Unidos:

‘É claro que estamos descontentes. Passamos 2017 sem ganhar, o que não é nada interessante. Não se constrói sem trabalho. Hoje não tenho motivo algum para comemorar a medalha de bronze. Temos é que trabalhar muito para voltar aqui em 2018 quando vamos ter que jogar muita bola se a gente quiser manter o título mundial’.

Por fim, perguntado sobre a escolha de Zhu como MVP da Copa, Kiraly usou de certa ironia sem perder o respeito:

‘Ela é fora do comum. A Zhu representa mais da metade do time da China. Ela coloca a bola debaixo do braço e ganha o jogo. Quando está inspirada não temos chance. Não dá jogo’.

E ele tem razão.