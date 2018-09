Kiraly ignora vitórias contra o BRASIL e define grupo dos Estados Unidos, sem Drews, para o mundial.

Karch Kiraly já tem as 14 jogadoras que representarão os Estados Unidos no mundial do Japão.

O técnico não levou em consideração o desempenho de algumas atletas nos amistosos realizados contra o BRASIL em agosto e simplesmente ignorou as 4 vitórias conquistadas. Com isso, Annie Drews e a central Ogbogu ficaram de fora da lista final.

Sinal que Kiraly não levou muito a serio os jogos, afinal Drews foi um dos destaques da seleção que veio ao BRASIL e foi preterida por Lowe e Murphy.

Os Estados Unidos lutarão pelo bicampeonato mundial com as Carli Lloyd e Micha Hancock, as opostas Karsta Lowe e Kelly Murphy, as pontas Michelle Bartsch, Kimberly Hill, Jordan Larson e Sarah Wilhite, as centrais Foluke Akinradewo, Tetori Dixon, Lauren Gibbemeyer e Rachael Adam e as líberos Kelsey Robinson e Megan Courtney.

O time norte-americano estreia no mundial dia 29 contra o Azerbaijão em Kobe.

O blog estará no Japão a partir da segunda fase em Nagoya.