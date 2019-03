L de liderança; L de Lucas Lóh

O que era para ser o jogo mais equilibrado da última rodada do returno, acabou virando um verdadeiro e surpreendente passeio do Sesi contra o até então líder Cruzeiro.

Ainda que o time mineiro tenha jogado muito abaixo do que pode e tido uma noite apagadíssima, algo raro especialmente em Contagem, o time paulista ganhou com autoridade por 3 a 0.

Jogo que foi levemente ameaçado apenas no segundo set.

Chama atenção a forma exuberante do ponta Lucas Lóh. Não me recordo de uma partida semelhante a essa vestindo a camisa do Sesi. Seguro, dando equilíbrio atrás, participativo e voando no ataque.

O resultado comprova a ótima fase do Sesi, atualmente o melhor da Superliga. É inegável que o time alcançou o ápice no momento mais importante da Superliga.

Vitória que dá confiança, moral e o melhor caminho nos playoffs com Sesc ou Minas na semifinal.