Os convidados de honra vão se juntando ao BRASIL.

Depois da Rússia, agora foi a vez da seleção feminina dos Estados Unidos confirmar a vaga na Olimpíada do Rio.

As norte-americanas, atuais campeãs mundiais, conquistaram o pré-olímpico da Norceca.

Diante da torcida em Lincoln, no estado de Nebraska, os Estados Unidos não decepcionaram e derrotaram na final a boa e sempre complicada República Dominicana por 3 sets a 0, parciais de 25/19, 25/19 e 25/18.

As dominicanas, dirigidas pelo brasileiro Marcos Kwiek, ainda podem sonhar com os jogos do Rio. A seleção irá jogar o pré-olímpico mundial do Japão em maio.

Porto Rico, terceiro colocado na Norceca, participará do pré-olímpico da Norceca e da America do Sul no mesmo período.

O Canadá foi eliminado.

O vôlei feminino soma 5 seleções classificadas: BRASIL, China, Sérvia, Rússia e Estados Unidos. 7 vagas ainda estão em aberto.

As duas últimas edições dos jogos olímpicos foram decididas entre BRASIL e Estados Unidos.

Lá vem elas, de novo. Todo cuidado é pouco.