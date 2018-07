Lang Ping, em dia de Alekno, acorda China e vôlei feminino vive ‘Maracanazo’

A China escreveu uma das páginas mais tristes da história recente do vôlei feminino do BRASIL. A seleção, diante de um estádio lotado, viveu seu dia de Maracanazo.

A responsável tem nome e sobrenome: Lang Ping.

Foi a técnica da seleção chinesa que mudou a formação e a maneira do time jogar após uma derrota quase humilhante no primeiro set. Quem viu jamais poderia imaginar que as chinesas tivessem capacidade de reagir. Elas não só tiveram como saíram do buraco para vencer por 3 a 2.

Lang Ping fez 3 alterações e lembrou Vladimir Alekno, técnico da Rússia, na final olímpica masculina de 2012.

Zhu, estrela da seleção, passou a jogar menos exposta no segundo set e livre para atacar. A experiente levantadora Wei mudou o jeito do time jogar. Outra mão, outra visão e outras opções de jogo. Zhang deu mais estabilidade ao time no passe e funcionou no ataque. 15 no total e por fim a camisa 10 Liu.

A capitã Hui, Ding e Wang estavam fora. O problema é que foi assim que o BRASIL viu e treinou para encarar a China

Com as 3 alterações, a jovem seleção chinesa ganhava corpo, moral e principalmente coragem. Não ‘tremeu’ no tie-break. Errou menos que o experiente time brasileiro.

Era o risco que o BRASIL corria. Olimpíada é assim. Ainda mais quando do outro lado da quadra está a China, seleção poderosa que não conquistou a Copa do Mundo do ano passado a toa.

Uma hora as chinesas iriam encontrar o jogo. Quis o destino que fosse justamente contra o BRASIL. Foi o oposto do que aconteceu há 4 anos em Londres quando o primeiro, a Rússia, caiu para o quarto nas quartas de final, no caso a seleção brasileira.

Naquela ocasião o BRASIL também vinha de uma campanha decepcionante na fase de grupos e só tinha avançado graças a uma combinação de resultados. Se voltarmos ainda mais no tempo, pouca gente recorda, a seleção de José Roberto Guimarães batia a China dentro de Pequim tirando as donas da casa da Olimpíada em 2008. O troco chegou 8 anos mais tarde.

Na abertura dos jogos no Rio o blog postou: http://esportes.estadao.com.br/blogs/bruno-voloch/holanda-vencendo…ara-os-favoritos/ ?

E não seria mesmo um bom negócio ver a China perdendo tanto.

Essa mesma Holanda continuou ignorando a China após bater a Coreia e se classificar para a semifinal. O tema era o BRASIL:

http://esportes.estadao.com.br/blogs/bruno-voloch/holanda-esquece-…acao-e-do-brasil/ ?

Agora terá novamente a China como adversária na semifinal olímpica. As circunstâncias é que são totalmente diferentes.

O BRASIL se despede.

No primeiro jogo que foi efetivamente testada a seleção não resistiu. A derrota no segundo set fez o time jogar sob pressão.

Fato é que o conjunto, a bagagem e o bicampeonato olímpico não foram inacreditavelmente suficientes para derrubar a reação da China. Fria e calculista como Lang Ping.

Agora é virar a página.