Larissa: ‘Sou feliz com tudo que conquistei, mas ainda não estou completamente realizada’

Larissa e Talita conquistaram pela sétima vez no ano a medalha de ouro em competições internacioais. São 11 títulos desde que jogam juntas em 16 torneios possíveis.

Assistimos juntos a semifinal, no sábado, entre Agatha e Bárbara e as alemãs Ludwig e Walkenhorst. Mais de uma hora de conversa.

Foi dífícil Larissa chegar até a área vip. Como todo ídolo, atendeu pacientemente os pedidos dos fãs que lotaram a arena nos dias de competição.

Falamos de tudo.

Vôlei, vida pessoal, passado, presente e futuro. Larissa não mudou. Aliás, mudou para melhor, mas não perdeu a autenticidade.

Como é a Larissa de hoje em dia?

Eu hoje sou uma pessoa mais calma. Aprendi muito na vida. Já dei muita porrada e levei. Mas não mudo o que sou por dentro e minha personalidade. Digo que sou uma pessoa feliz, realizada como profissional e como mulher.

O que mudou desde o seu casamento?

A gente já namorava há muito tempo e sempre quis casar. Não vejo nenhum problema em assumir o meu relacionamento. Preconceito seria não assumir. Sempre saí de mãos dadas, abraço e beijo sem a menor cerimônia. Sou apaixonada. O que falta é apenas eu conseguir engravidar. Perdi duas vezes infelizmente, mas não vou desistir. Nós duas queremos muito. Sou feliz com tudo que conquistei, mas ainda não estou completamente realizada.

O tal preconceito ainda mexe com você?

Comigo não. Porra nenhuma. Tenho é pena daqueles que não podem assumir o que sentem por dentro. O que eu gosto ou deixo de gostar é um problema meu. Meu e da minha mulher.

Como foi sua infância?

Adorava brincar na rua de bola. Ficava toda suja e tinham que me buscar na marra. Aproveitei muito e soube viver cada momento da minha vida.

E a parceria com a Juliana?

Não mudaria nada que fiz, mas vamos falar e enaltecer minha atual parceira. Prefiro.

Fale então sobre a Talita?

Ela é sensacional. Foi a responsável direta pelo meu retorno. Isso sim precisa ser enaltecido. Essa menina (aponta para trás) é diferenciada em todos os sentidos. Tenho prazer de jogar com ela. A Talita me trouxe alegria novamente.

Você disse que sem ela não teria voltado? Por que?

Simplesmente porque tinha acabado de perder meu filho. Não deu certo a fertilização. Estava triste. O foco era outro. A Talita me convenceu e só voltei também pela presença do Reis na comissão técnica.

Vocês trabalham juntos desde quando?

12, 13 anos não sei ao certo. O que sei é que o Reis me conhece, sabe do que gosto, das minhas manias e predileções, ou seja, não me enche o saco. É um cara muito gabaritado e assim como a Talita diferenciado.

E o que mais faz a diferença?

Olha todas as duplas treinam. Se dedicam, correm atrás. Esse jogo é 50% do que se treina e 50% pensado. Emocional mesmo. Por isso fico ligada em tudo que acontece ao meu redor e me preocupo em proteger minha parceira.

A dupla é a favorita na Olimpíada?

Não sei. O que é ser favorito? Ganhar o ouro? Se for isso não sei responder. O que sei é que vamos fazer o nosso melhor e ninguém vai ganhar da gente na disposição. Garanto. Agora minha vida não vai mudar se eu deixar de ganhar a medalha no Rio.

Por que diz isso?

Porque ganhei tudo que queria como jogadora, menos a medalha de ouro em olimpíada. Mas o fato de não ter ganho não siginifca dizer que não sou vitoriosa. É que temos essa cultura. Disputei praticamente todas as finais em 2015. Ganhamos a maioria. Isso é pouco? Não basta? Eu quando coloco um objetivo na cabeça dificilmente deixo de alcançar. Sempre fui assim.

Esse seu comportamento incomoda aos outros?

Não sei. Eu sou assim. Papo, se tanto, é fora de quadra. Lá dentro de quadra quero matar elas todas.

A Larissa pretende trabalhar com vôlei quando se aposentar?

Nossa, nem pensar. Passo longe, seria um castigo para mim. Sem chances.