Laughing Out Loud

Só mudou o endereço, no caso a camisa.

Destinee Hooker continua a mesma, enganando pelo mundo afora.

Na estreia do time dela no mundial de clubes, a oposta norte-americana marcou apenas 6 pontos na derrota do Tianjin por 3 sets a 2 para o Novara, da Itália. Atuação abaixo da crítica que decepcionou os iludidos chineses.

Hooker recebeu 23 bolas e derrubou 4.

Desempenho pífio, ainda mais se comparado aos 28 pontos de Brakocevic do outro lado, e que lembrou os tempos da segunda passagem por Osasco. Para se ter uma noção dos números, a compatriota Micha Hancock, levantadora do Novara, saiu de quadra com 1 ponto a menos.

Quem não te conhece, que te compre, Hookker.