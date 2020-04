Lei de Incentivo abre possibilidade de fusão entre Flamengo e Rio

O vôlei do Flamengo está por um fio.

O Rio teve 50% do orçamento cortado e corre atrás de novos investidores. Até agora nada.

A solução pode ser a união dos dois times.

O blog apurou que não está descartada a possibilidade de Flamengo e Rio virarem um só e vestirem a mesma camisa na próxima temporada. O assunto vem sendo cautelosamente amarrado entre as partes.

A questão não é política e sim financeira.

Apesar da crise por causa da pandemia de coronavírus, o Flamengo, segundo consta, pode receber sinal verde nas próximas semanas e conseguir a liberação da verba através da Lei Estadual de Incentivo ao Esporte.

A notícia acendeu o interesse do Rio. Se acontecer, a parceria será estudada.

A insegurança é grande no Rio.

Os cortes recentes no Sesi, ‘vizinho’ do Sesc, assustaram os responsáveis pelo time feminino. O masculino recentemente encerrou as atividades.