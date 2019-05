Léia diz sim à seleção: ‘O tempo é hoje. Ele chamou e aceitei, simples assim’

Aos 34 anos, a líbero Léia inicia um novo ciclo na seleção brasileira. É nessa segunda-feira, quando a jogadora do Minas irá se apresentar em Saquarema, no Rio de Janeiro.

Léia conversou com o blog e falou do retorno à seleção:

‘Ele (José Roberto Guimarães) chamou e eu aceitei. Simples assim. Senti que é o momento, acho que posso colaborar e acrescentar com minha experiência nesse momento difícil de transição. O mais importante é que tenho a confiança do técnico’.

Há exatamente um ano, a líbero do Minas, curiosamente, pedia dispensa da seleção. O que teria mudado então?

‘Foco. Quando você está na seleção precisa estar focada e se doar 100%. Eu não podia na ocasião por causa de problemas familiares’.

Léia não quis comentar os vários pedidos de dispensa registrados recentemente:

‘Respeito a decisão de cada uma. É totalmente particular e cada atleta é responsável por seus atos’.

A líbero do BRASIL nos jogos do Rio em 2016 evita fazer planos. Nem a proximidade da Olimpíada do Tóquio faz ela pensar diferente:

‘O tempo é hoje. Não tinha planos de seleção, tanto que me despedi publicamente. Mas quis o destino, e certamente pelo meu desempenho no Minas, que 3 anos mais tarde eu tivesse o privilégio de ser lembrada e poder novamente representar meu país. Só que em 1 ano muita coisa pode mudar’.