Lembra dela? Sarah Pavan volta à Itália

O torcedor brasileiro, especialmente o do Rio de Janeiro, tem boas recordações.

Sarah Pavan foi uma das últimas estrangeiras que deu certo no clube carioca. Fez duas temporadas sob comando de Bernardinho. Na primeira, mais tímida, foi discreta. Na segunda acabou sendo determinante para a conquista da Superliga 2013/14.

A jogadora trocou a quadra pela praia e realizou o sonho de disputar uma Olimpíada.

Ao lado da parceira Heather Bansley, Saray representou o Canadá no jogos do Rio em 2016.

Andou se aventurando pela Coreia e China para fazer caixa. Agora assinou com o Casalmaggiore, da Itália.

Sarah será uma das estrelas do campeonato italiano.

Aos 30 anos, ela volta ao país onde vestiu as camisas do Conegliano e do Villa Cortese.