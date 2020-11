Lembra dele? Daniel Castellani é um dos cotados para assumir a seleção do Irã

O torcedor de Taubaté não tem boas recordações dele.

Daniel Castellani, técnico argentino que passou pelo clube entre 2017 e 2019, é um dos cotados para assumir a seleção do Irã. Ele está com 59 anos e atualmente trabalhando no AZS Olsztyn da Polônia.

O russo Vladimir Alekno, campeão olímpico em 2012, é outro nome bem forte nos bastidores.



Igor Kolaković deixou o cargo em março de 2020.

Desde então os dirigentes da federação procuram substituto.

O Irã é uma das 12 seleções classificadas para a Olimpíada de Tóquio.