Lembra dele? Sebastian Solé é contratado pelo Perugia da Itália

O torcedor de Taubaté lembra bem dele.

Sebastian Solé, central da Argentina, jogou pelo clube na temporada 2017/18. Se o jogador aprovou ou não no BRASIL é uma questão de opinião.

O que não se discute é a valorização do atleta na Itália.

Depois de dois anos consecutivos em Verona, Solé assinou com o Perugia. Antes de desembarcar no BRASIL, o central argentino passou 4 temporadas seguidas no Trentino.

Aos 28 anos, é nome certo na seleção de Marcelo Mendez.