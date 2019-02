León é bicampeão da Copa Itália e vence a segunda do ano contra Leal e Bruno

Deu Polônia, ou melhor, deu León novamente no segundo encontro do ano entre ele, Bruno e Leal, futuros companheiros na seleção brasileira.

O Perugia, de León, conquistou o bicampeonato da Copa Itália ao derrotar o Lube Civitanova de virada por 3 sets a 2 com 15/13 no tie-break. Quase 10 mil pessoas lotaram a Unipol Arena em Bolonha.

O resultado classificou o Perugia para a Champions League.

León fez 26 pontos e decidiu a partida.

Leal foi bem mais discreto com 13. Nem os 25 pontos do búlgaro Sokolov evitaram a derrota do Lube. Simon, ex-Cruzeiro, cumpriu bem sua parte marcando 5 dos 11 pontos de bloqueio do time em 5 sets.

Bruno, levantador titular do BRASIL, acabou superado pelo argentino Luciano De Cecco.

No mês passado, pelo campeonato italiano, o Perugia derrotou o Lube Civitanova por 3 sets a 1.