Leon na Itália e Leal na Rússia.

A torcida do Cruzeiro deve se preparar para perder seu maior ídolo. Yoandy Leal Hidalgo, diferente do que vem sendo dito, dificilmente irá permanecer no clube.

Isso porque o Perugia, da Itália, só espera o fim da temporada para anunciar oficialmente a contratação de Wilfredo Leon. As partes envolvidas já acertaram os termos do contrato.

O Zenit Kazan, da Rússia, tentou agir rápido. O escolhido para substituir Leon foi Juantonera do Lube Civitanova, também da Itália.

Acontece que o atleta recusou a primeira oferta russa dando preferência ao Civitanova.

Leal, do Cruzeiro, segundo o blog apurou, passa a ser a opção do Zenit. E não será tão complicado assim tirar Leal do BRASIL. Não se for pelo dinheiro. O blog tem informações seguras de que Leal deseja jogar no exterior e dificilmente algum clube brasileiro irá segurar o jogador.

A Itália seria prioridade. A Rússia porém vem mais forte financeiramente.

Ele defende o Cruzeiro desde 2012.

No caso do Perugia quem roda é Ivan Zaytsev. O ponta/oposto italiano terá que procurar uma casa nova em breve. O clube não vai abrir mão do sérvio Aleksandar Atanasijevic.