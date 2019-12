Lesão de Drussyla abre crise no Rio

Drussyla cansou.

A jogadora não suporta mais as dores na canela direita e decidiu que vai operar. Os tratamentos sugeridos pelo clube desde que foi constatada a fratura por estresse não surtiram efeito.

O blog apurou, que se for o caso, Drussyla pretende abrir mão da temporada para definitivamente se livrar do problema. A informação foi confirmada por duas ex-jogadoras do clube.

Só que a questão não é tão simples assim.

A comissão técnica e Drussyla divergem sobre o tema.

Enquanto a atleta pretende operar o quanto antes, e nessa hipótese poderia ainda sonhar com Olimpíada, o clube não concorda e tenta convencer a jogadora a adiar a decisão pelo menos até o fim da Superliga.

O desconforto dela em quadra é nítido.

Drussyla, 23 anos, pediu dispensa da seleção em 2019 justamente por causa da lesão na canela.