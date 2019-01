Lesão no joelho encerra temporada de Francynne no Praia Clube.

Acabou a temporada 2018/19 para Francynne, central do Praia Clube.

O blog apurou que a jogadora rompeu o ligamento cruzado do joelho esquerdo. A lesão aconteceu no primeiro set do jogo contra o Minas na sexta-feira passada.

A jogadora deverá ser operada no máximo em 20 dias. Antes, até onde o blog chegou, Fran fará reforço muscular no local, indicação dos profissionais do Praia.

A informação do procedimento cirúrgico e da ausência dela no restante da temporada será confirmada nos próximos dias pelo clube mineiro. Por causa do regulamento, o Praia não poderá contratar outra jogadora.

As inscrições terminaram em 31 de dezembro.