Levantador rebate versão de gestor do Vedacit/Guarulhos: ‘Papo furado e mentira’

O gestor do Vedacit/Guarulhos, Anderson Marsili, negou as acusações dos jogadores. Se defendeu e usou a pandemia do coronavírus como justificativa para a dispensa dos juvenis.

A versão dele porém não bate com a dos atletas.

Pelo contrário. Há contradição na declaração.

O levantador Fernando Henrique, outro que jogava no Ibirapuera desde 2016, se revoltou e relatou os fatos ao blog:

‘O Vedacit/Guarulhos está fazendo uma grande palhaçada com o pessoal da base. Falaram que iam continuar o projeto da Superliga com um elenco de atletas da base, mas isso foi tudo foi papo furado e mentira. São um bando de mentirosos. Todos nós com uma expectativa grande de termos nossos sonhos realizados e eles simplesmente cortam e dispensam todos sem nenhuma satisfação’.

A razão, segundo ele, contrasta com o que foi dito pelo gestor:

‘Simplesmente porque resolveram diminuir os gastos. E ainda darem a nossa casa para os adultos morarem. Uma atitude ridícula. Como que a gente fica ? Fica igual um bando de patetas? Passamos esse começo de semestre inteiro treinando muito, nos desgastando para não ter nenhum retorno? Para simplesmente eles cortarem nossas pernas. Só pensam no seu próprio ego’.

Fernando, 18 anos e natural do Pará, ressalta sua preocupação com o futuro e diz que os atletas se sentiram usados pela empresa:

‘Como que ficam as vidas de quem precisa jogar vôlei para se sustentar e ajudar nossas famílias? Usaram a gente apenas para fazer marketing e agora todo mundo ficou desempregado.