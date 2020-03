Liberdade! Golpe fracassa e fim do ranking é oficializado

Enquanto o BRASIL trava sua luta particular contra o coronavírus, as mulheres do vôlei, paralelamente, aguardavam ansiosamente pelo grito de liberdade.

E ele chegou.

Acabou o sofrimento para as jogadoras do BRASIL.

O ranking está oficialmente encerrado.

O golpe, articulado pelo Rio na primeira reunião, com a conivência da CBV, Confederação Brasileira de Vôlei, fracassou com a segunda reunião que contou com Barueri e Curitiba.

A maioria decidiu pelo fim do ranking.