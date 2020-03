Lorena e Lorrayna, ex-Pinheiros, em Barueri

Barueri, de José Roberto Guimarães, mantém a filosofia de investir na base.

O blog apurou que o clube acertou com Lorena e Lorrayna que pertenciam ao Pinheiros. Jogadoras de potencial e que se encaixam na realidade financeira do clube.



Karina, conforme o blog adiantou, já foi contratada.

Lorena é central e Lorrayna oposta. Ambas tem 20 anos.

Com a chegada delas e a renovação de Maira, Barueri está com elenco praticamente fechado para a próxima temporada, restando apenas definir as centrais que jogarão com Diana.