Lorena em Montes Claros? Prefeitura decide.

A fanática torcida de Montes Claros pode ter em breve um ótima notícia.

Ídolo na cidade, o oposto Lorena estaria perto de acertar seu retorno para o clube e jogar mais uma temporada no BRASIL.

A negociação porém, até onde o blog apurou, depende exclusivamente do apoio da Prefeitura.

Os dirigentes do clube mineiro aguardam apenas o sinal verde para confirmar a participação do time na Superliga e finalmente começar a entrar no mercado.

Lorena, 38 anos, atua no vôlei da França.