Lorena: ‘Não respeitam os jogadores no BRASIL e seleção é algo pessoal’

Fabricio Stevens Finotti Dias volta à cena.

Ele fez nome e carreira como Lorena. É considerado um dos mais polêmicos jogadores do vôlei brasileiro.

Aos 36 anos, continua irreverente e decisivo. Foi assim que chamou atenção e decidiu a primeira partida da semifinal do campeonato paulista para o São José diante do favorito Sesi.

Lorena rodou. E como. Passou pelos extintos Banespa, Santo André, Ulbra, Palmeiras, Montes Claros e Vôlei Futuro. Jogou pelo Sesi, Maringá e Taubaté. Foram 6 anos de Europa. Na França ganhou notoriedade.

Lorena foi responsável direto pela vitória de São José diante do Sesi na abertura das semifinais do campeonato paulista.

O jogador, procurado pelo blog, falou sobre a atual fase do time, da mágoa com Taubaté e disse abertamente que não entende porque jamais foi aproveitado na seleção brasileira.

Lorena não muda. E nem poderia. Personalidade única. Por fim, enaltece o momento do vôlei da França e prevê os franceses no pódio na olimpíada em 2016.

O que representou para São José a vitória no primeiro jogo semifinal do campeonato paulista?

Acho que a diferença foi a vontade, o espírito do grupo e a união em quadra nos momentos mais difíceis. A gente precisava muito dessa vitória. Se nós vamos chegar na final eu não sei. Ganhar do Sesi na Vila Leopoldina é complicado. Fizemos o nosso papel que era ganhar em casa. Nosso time ainda vai crescer. O Léo (treinador) chegou tem pouco tempo da seleção juvenil e ainda está dando cara a equipe. Quando fui chamado para jogar pelo São José indiquei o Mario Jr, Rodriguinho e o Diogo pois tinha certeza que o projeto daria certo. Estamos no caminho.

O que você pode falar da sua passagem por Taubaté? Você deixou o clube magoado?

Saí magoado sim. Fico chateado como somos tratados no voleibol brasileiro. Fui um dos primeiros a assinar em Taubaté e lembro que o Ricardo Navajas falou que nosso objetivo na temporada era ser finalista do estadual e chegar entre os 4 nas demais competições. Ganhamos o paulista, a Copa Brasil, fomos terceiro no sul-americano e na Superliga. Depois do sul-americano o time cansou, o que é normal, e aí as pessoas começaram a mudar. Perdem o respeito por tudo que fez até então pelo clube. Se joga mal uma partida por cansaço, você não presta mais, é necessário arrumar outro para seu lugar e esquecem tudo que os atletas fizeram pela cidade e pelo projeto. Fico sim muito triste pela maneira como somos tratados. Parece que o jogador é uma máquina. Se você não cumpre as metas não presta. Não é assim que funciona. Acho uma falta de respeito como as pessoas nos tratam aqui no BRASIL.

E seleção brasileira? O Lorena se considera injustiçado?

Já falei tudo sobre o tema. Sempre mostrei meu valor na bola. Nunca na história da Superliga nenhum jogador havia marcado mais pontos e aces do que eu quando atuava por Montes Claros em 2009/2010. Tinha 30 anos, estava no ápice e fui chamado, mas quando começaram os campeonatos pra valer acabei cortado, ou seja, não joguei. Eu sinceramente não sei porque nunca fui aproveitado e não recebi oportunidade de fato. O que digo é que muitos jogadores que não jogaram nem metade do que mostrei em quadra na época acabaram ficando no grupo. Sempre tive potencial e nunca me deram chance. Difícil explicar. Fico desapontado e poderia no mínimo ter sido testado.

Então foi a questão da idade?

Esse papo de velho não cola. Hoje estou com 36 e me sinto ótimo. Naquela Superliga arrebentamos. Ganhamos dos favoritos e jogamos a final. Ganhamos o campeonato mineiro também. Tem jogador que foi convocado agora com 33, 34 anos. Tem que jogar na seleção os melhores, simples assim. Eu não sei entender. Eu não sei explicar porque nunca vesti a camisa da seleção e acho que nunca vou entender.

A sua personalidade incomoda as pessoas?

Cada um tem sua personalidade. Respeito todo mundo. Tem aqueles mais calados e os que falam mais. Eu sou mesmo explosivo e agressivo. Se isso incomoda peço desculpas. Não adianta eu querer mudar. Hoje tento me policiar um pouco mais, porém é meu jeito de ser e só sei agir assim. Sempre foi meu lado. Não tenho medo, arrisco mesmo e as vezes erro mais que os outros pela coragem. Se minha personalidade incomoda? Pode ser que sim.

Você acha que foi mais valorizado na Europa?

Fui muito feliz na Europa. Foram 4 anos de França e 2 de Itália. Sou muito reconhecido por aqui também. Não me arrependo de nada que fiz na minha vida. Amo meu esporte e sempre procuro me dedicar ao máximo. Sempre estou jogando em times de ponta. O reconhecimento depende do ponto de vista. Em clube sim, em seleção é algo pessoal.

Hoje você talvez seja a pessoa mais indicada para falar do atual momento do vôlei da França. Até onde essa geração pode chegar?

Essa geração da França é sensacional. Eles vão longe. Joguei contra todos quando eles ainda estavam começando a despontar. Existem 5 jogadores espetaculares. Toniutti, Tillie, Rouzier, Ngapeth e Le Roux. É um timaço. O técnico Laurent Tillie tem o time nas mãos. Cara do ramo, moderno e acima de tudo honesto. Ngapeh faz a diferença. Vai estar na Olimpíada e brigará por medalha.