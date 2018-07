Lube dribla Cruzeiro, negocia com federação cubana e não pagará multa rescisória por Simon.

O Cruzeiro está perdendo Simon e pelo jeito irá ficar também sem os US$ 400 mil, valor da multa rescisória do jogador cubano.

O blog recebeu informação que o Lube Civitanova negocia diretamente com a federação cubana a liberação do atleta. Os dirigentes italianos porém querem contar com Simon o quanto antes. Para tanto seria necessário pagar os US$ 400 mil ao Cruzeiro.

Essa hipótese foi descartada.

O Lube aguarda pronunciamento oficial de Cuba que tem o poder de liberar Simon. O clube italiano terá apenas que pagar o valor do ITC ( ELECTRONIC INTERNATIONAL TRANSFER PROCEDURE).

É a Federação de Cuba, somente ela, que pode autorizar a transferência oficial de Simon. Dessa forma o jogador poderia ser inscrito imediatamente na Itália.

Simon já tem contrato assinado e que começa a valer apenas a partir de junho de 2019.