Luizomar cotado para assumir o Fenerbahçe da Turquia

Após 4 anos dirigindo o Fenerbahçe, atual campeão da Turquia, o técnico Marcello Abbondanza está deixando o clube.

O treinador, segundo consta, voltará para a Itália.

O Fenerbahçe procura um substituto e até onde o blog chegou, Luizomar de Moura de Osasco é um dos nomes cotados.

Os dirigentes do clube turco conversaram com o técnico em Kobe, no Japão, durante o mundial. Existe porém a preocupação pelo fato dele acumular o cargo de técnico da seleção do Peru.

Quando Luizomar chegar ao BRASIL na terça-feira a negociação poderá retomada.

Não seria novidade para o Fenerbahçe ter um brasileiro no comando.

O tricampeão olímpico José Roberto Guimarães trabalho no clube entre 2010 e 2012.