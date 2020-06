Luz no fim do túnel para o Minas: clube oferece 2 anos de contrato para William e vencimentos a partir de 2021

Há esperança para o vôlei masculino do Minas.

O blog apurou que o clube teria recebido sinal verde do patrocinador para voltar ao mercado. A empresa no entanto teria feito algumas exigências e caberia ao Minas compor principalmente com os jogadores olímpicos que tivesse interesse.

O foco é no levantador William, ouro no Rio em 2016.

Ele é considerado fundamental para o projeto.

Dinheiro mesmo para essa operação só em 2021. Como não há verba para 2020, assinar por um período maior, 2 anos, é a maneira que o Minas encontrou para tentar convencer o atleta a aceitar as condições e receber somente a partir de janeiro.

Segurança para os dois lados.

Até onde o blog chegou, a negociação andou.