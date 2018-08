Má notícia para Minas e Praia. FIVB confirma Eczacibasi no Mundial de Clubes.

Será dura a missão para Minas e Praia na China em Dezembro.

A FIVB, Federação Internacional de Vôlei, confirmou a presença do Eczacibasi, da Turquia, no Mundial de Clubes. Quarto colocado em 2017, o time turco, que foi bicampeão em 2016 e 2017, encontrará os representantes brasileiros.

O Eczacibasi conta com as norte-americanas Larson e Gibbemeyer, tem a oposta sérvia Boskovic e contratou Kim Yeon da Coreia. A seleção da Turquia, vice-campeã da VNL, tem várias jogadoras do Eczacibasi, entre elas Baladin, Arici, Akoz e Ismailoglu.

O Mundial de Clubes será jogado entre os dias 4 e 9 na cidade de Shaoxing.

Minas e Praia tentarão igualar a marca alcançada por Osasco, campeão do mundo em 2012.

O Vakifbank, também da Turquia, é o atual campeão.