Mal assumiu e Radamés Lattari vira piada na CBV.

A escolha de Radamés Lattari para ser o novo CEO da CBV, Confederação Brasileira de Vôlei, foi comemorada pelos funcionários da empresa.

Ele foi promovido pelo presidente Toroca para substituir Ricardo Trade, o Baka, demitido após desavenças com o vice Neuri Barbieri.

A chegada de Radamés foi muito mal recebida pelos clubes, mas é motivo de comemoração internamente.

A indicação dele, segundo o blog apurou, gerou piadas entre os funcionários da CBV.

As redes sociais, até onde o blog chegou, são o grande hobby do dirigente. Uma espécie de passatempo.

Radamés vive ‘antenado’ durante as horas de trabalho. Sempre com piadas novas, envio de material pornográfico e não dispensa a tecnologia dos smartphones. A nova liderança da CBV apoia a prática para melhorar o ambiente corporativo.

Radamés tem moral da cúpula, mas não dá para dizer o mesmo em relação a futura equipe. A piadinha que circula na CBV é que a jornada de trabalho seria alterada e passaria a ser de segunda a quinta-feira das 11 às 16h com duas horas de almoço.

Reverter essa imagem será complicado.

Radamés ainda será remunerado e passa a ganhar R$ 50 mil por mês.

O blog teve acesso a uma foto que circula nos grupos de whatsapp do então diretor de seleções dormindo durante uma partida da seleção brasileira no Grand Prix e com os dizeres: ‘nosso patrão trabalhando’.

O blog tentou contato com o dirigente mas ele não retornou as ligações.

Como se não bastasse, conforme o blog publicou no fim de janeiro, é péssima a relação do atual manda-chuva de Toroca e os representante das equipes que jogarão a Superliga.

Aliás, comenta-se nos bastidores que a criação da Liga Independente, no masculino, é apenas questão de tempo e agora a única alternativa diante da decisão de Toroca.

A CBV, sob comando de Radamés, perderia o controle da principal competição do BRASIL.