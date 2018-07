Manon Flier, craque da Holanda, anuncia gravidez e deixa seleção.

Felicidade de um lado, preocupação do outro.

Manon Flier, destaque da seleção da Holanda, anunciou que está grávida.

Flier disse em entrevista para sites esportivos do país que tinha dois sonhos: jogar uma olimpíada e ser mãe, mas que o segundo era maior.

A gravidez explica o fato da atleta não ter assinado contrato com nenhum clube após ter deixado o Fujian Meng Bao, da China, em maio desse ano.

Flier é casada com o jogador de vôlei de praia Reinder Nummerdor.

Ela defende a seleção da Holanda desde 2001 e o título mais importante foi conquistado em 2007 quando as holandesas ganharam a inédita medalha de ouro do Grand Prix.

Giovanni Guidetti, técnico da seleção, não poderá contar com Flier no pré-olímpico da Turquia em Janeiro.

As maior esperanças do treinador passam a ser a oposta Lonneke Slöetje, que é jogadora de Guidetti no Vakifbank, da Turquia, e a central Robin de Kruijf.