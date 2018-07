Marcelinho, aos 41 anos, volta ao vôlei e reforça o Botafogo na Taça de Ouro

Marcelo Elgarten está de volta às quadras.

Aos 41 anos, o levantador é o principal reforço do Botafogo para a disputa da Taça de Ouro. A competição que será jogada no segundo semestre dá ao campeão vaga na Superliga.

Marcelinho, vascaíno declarado, deve ser apresentado na terça-feira em General Severiano.

O jogador é tricampeão da Superliga e passou por Unisul, Cimed, Vasco, Suzano, Sesi, Pinheiros e Minas.

Na Itália brilhou vestindo a camisa do Trevisto, da Itália, e ainda jogou pelo Palermo. Marcelinho esteve na Grécia e a última experiência no vôlei foi no Lugano, da Suíça.