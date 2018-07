Marcelo Mendez confirma negociação com Polônia. ‘Exclusividade’ vira empecilho para acerto.

O blog acaba de conversar com Marcelo Mendez, técnico do Cruzeiro.

O treinador confirmou que negocia com a Federação da Polônia para assumir a seleção:

‘Realmente recebi o convite. Fico muito feliz e honrado. A Polônia é campeã mundial e tem enorme tradição. Acontece que a coisa não é tão simples assim como parece. Eles querem um treinador exclusivo e afirmaram que sou a primeira opção. Eu tenho contrato com o Cruzeiro por mais 2 anos e vou cumprir. Essa é a questão.’

Marcelo admite que até se ‘dividir’ entre clube e seleção:

‘É a única possibilidade que vejo no momento. Não posso ser 100% da seleção da Polônia se tenho compromisso com meu clube no BRASIL. A decisão é deles’.

O técnico do Cruzeiro não acredita que os dirigentes mudem a filosofia:

‘O regulamento interno é bem claro. Técnico na Polônia só se for integral, ou seja, exclusivo e dedicado 12 meses por ano ao projeto’.