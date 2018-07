Marcelo Mendez: ‘Não tenho como dizer se me encaixo no perfil da CBV’.

Ele é uma espécie de Tite no vôlei. Unanimidade, como o atual técnico da seleção brasileira de futebol, o argentino Marcelo Mendez seria o substituto natural de Bernardinho. Assim como na CBF, que jogou dois anos fora com Dunga após a Copa de 2014, as coisas na CBV também não são tão simples assim.

A política é forte e ninguém larga o osso.

Nem lá, nem cá. Bernardinho queria Rubinho. A CBV disse não. Renan foi a alternativa que sobrou para que ele pudesse dar ‘sequência’ ao trabalho ainda que de fora e com o controle das ações.

A possibilidade de mudança na filosofia é zero, ou seja, qualquer derrapada de Renan significaria o retorno de Bernardinho para a Olimpíada de Tóquio.

O blog conversou com Marcelo Mendez, técnico do Cruzeiro. Ele terá que esperar.

O treinador disse que não existe frustração e preferiu não criar expectativa de ser convidado pela CBV. Admite que Bernardinho terá influência no trabalho de Renan. Deixa claro que está feliz no Cruzeiro onde ganhou tudo que foi possível.

Marcelo garante que estaria preparado caso fosse o escolhido. Só não consegue responder se o seu perfil se encaixa as exigências da CBV. Nem ele, nem ninguém.

Qual sentimento ficou ao ver o nome do Renan confirmado para o lugar de Bernardinho?

Para mim me pareceu algo normal. Creio que a escolha do Renan me parece uma tentativa de continuidade do trabalho do Bernardinho na seleção. O Renan foi um grande jogador, um grande técnico, conhece muitas coisas na CBV e acompanhou as seleções.

Existe no íntimo uma sensação de frustração?

Não. De maneira alguma.

Você tinha esperança de ser lembrado?

Logo que o Bernardo anunciou a possibilidade de sair muitos torcedores e pessoas do meio do voleibol começaram a falar comigo sobre seleção brasileira. Para mim isso soa como um elogio e também como um reconhecimento por tudo o que conquistamos no Cruzeiro. Vencemos tudo o que é possível nos últimos anos com um retrospecto realmente fantástico. Fico feliz pelas pessoas lembrarem do meu nome.

O Marcelo Mendez não se encaixaria então no perfil da CBV e do Bernardinho?

O Bernardo comandou a seleção masculina nos últimos 16 anos e acredito que sempre teve o respaldo da CBV. Eu dirigindo o Cruzeiro há oito anos. Tenho minhas posições, minhas convicções e meu retrospecto nos clubes demonstra uma grande sintonia. Não tenho como dizer se me encaixo no perfil da CBV. Me encaixo em um perfil de muito trabalho, de evolução, de se fazer sempre o melhor.

Você acha que muda alguma coisa com Renan de técnico e Bernardinho comandando do lado de fora?

Com Renan na seleção creio que será natural uma influência do Bernardo acompanhando as coisas de perto neste início. Para quem ficou tanto tempo também neste cargo, com esta responsabilidade, deve ser um pouco difícil se desligar de tudo de uma vez.

São quase 10 anos sem dirigir nenhum time e Renan chega direto para comandar a seleção. O longo período de inatividade pode atrapalhar?

Ele já mostrou muita vontade e determinação. Acredito que terá todo o suporte necessário neste período de adaptação a uma nova função. Então creio que não terá dificuldades pois o Brasil tem excelentes jogadores e um grande grupo.

Você recebeu apoio da diretoria do Cruzeiro e dos jogadores?

Como já disse, a mim não foi feito nenhum contato formal, sobre se tinha o interesse ou não de comandar a seleção brasileira. Então não criamos expectativa sobre isso.

Era realmente era a sua hora?

Estou em um grande momento da minha carreira como treinador. Estou em um grande clube e muito feliz. Me sinto preparado, com certeza. Se seria a minha hora, não sei dizer. São muitas questões envolvidas.